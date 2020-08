Tourisme : Une opportunité américaine

La fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT et la fédération tunisienne de l’hôtellerie FTH ont signé un accord de collaboration avec l’agence Américaine pour le développement international US AID.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de l’agence américaine à Tunis en présence de DorraMiledtresoriere de la FTH et SodokKouka Président de la FTRT et Danilo Cruz-De paularepresentatntde US AID à Tunis . L’accord, qui se situe dans le cadre d’un projet initié par l’US AID intitulé » Tunisia Jobs, Business success » a pour objectif d’accompagner les entreprises touristiques au cours de la période Post-Covid et d’accroitre leur compétitivité notamment à travers la valorisation des métiers dans le secteur, la promotion de l’emploi et la formation professionnelle.

financé par l’Agence Américaine pour et mis en œuvre par Chemonics International pour le compte de l’USAID ce projet constitue en fait un programme quinquennal visant à créer des emplois en Tunisie, accroître l’efficacité de la formation professionnelle et du développement du personnel et faire de sorte à ce que le programme réponde aux besoins des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. Il vise également à mettre en place un environnement décisionnel et réglementaire propice à la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Dans ses multiples interventions en Tunisie l’US AID a accord& un intérêt particulier en direction du secteur touristique en raison de son fort contenu économique et social souligne le responsable de l’agence américaine.

Le principal objectif de l’accord de collaboration signé consiste à améliorer la préparation du secteur de la restauration et de l’hôtellerie de sorte à ce qu’il puisse reprendre ses activités, booster ses opérations et rebondir après la crise liée à la pandémie COVID-19.

Pour ce faire l’accord a retenu trois axes essentiels :

Collaboration avec la FTH et la FTRT pour élaborer et déployer un programme de sensibilisation et de formation à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire propre à la pandémie COVID-19, en combinant les outils de formation présentiels à ceux en ligne.

Facilitation de l’accès de la FTH et de la FTRT aux actions de soutien mises en place par JOBS pour faire face à la pandémie COVID-19, comme l’offre d’assistance technique et/ou l’octroi de subventions aux membres de fédérations qui répondent aux critères d’éligibilité de JOBS.

Assistance au profit des membres de la FTH et de la FTRT et leur faciliter l’accès à des solutions technologiques innovantes pour répondre aux problèmes posés par la pandémie COVID-19.

Il a été convenu à ce propos de concevoir et développer, avec la FTH et la FTRT, une série de séminaires et d’ateliers de formation sur le protocole sanitaire à organiser dans les principaux sites touristiques du pays de mettre en place un groupe de travail avec la FTH et la FTRT et apporter des contributions techniques au contenu de la formation.

Le meme accord stipule l’engagement de l’US AID de mettre à la disposition des membres de la FTRT et de la FTH toutes les informations nécessaires sur les programmes de soutien de Tunisia JOBS, y compris les programmes de subventions. Pour les entreprises éligibles, il peut s’agir d’équipements liés au soutien financier, du développement des ressources humaines, de l’amélioration de la qualité des services.