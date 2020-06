Tourisme : Valtur ouvrira à partir de mi-juillet

Le PDG Giuseppe Pagliara l’avait déjà annoncé fin avril, c’est désormais officiel: Valtur Djerba Golf & Resort rouvre ses portes à partir de mi-juillet. La décision a été prise sur la base des données relatives au Coronavirus, qui en Tunisie a enregistré un petit nombre de cas. Pour garantir la qualité et la salubrité de l’hébergement, s’ajoute la certification internationale Cristal Posi Check, délivrée par Cristal Standards, un fournisseur de solutions en matière de sécurité et de gestion des risques qui travaille avec les plus grandes chaînes hôtelières du monde.

En plus d’être officiellement certifié et en parfaite adéquation avec les protocoles de santé, le Valtur Djerba Golf & Resort accueillera les clients avec un hébergement rénové, grâce à l’achèvement des travaux de rénovation, déjà terminés en mars dernier, explique Gaetano Stea, directeur produit de Valtur.