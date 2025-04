Tourismes alternatif : Bientôt quatre cahiers des charges

La directrice des affaires juridiques à l’Office national du tourisme, Najla Mansouri a confirmé l’amélioration des indicateurs du secteur touristique au cours de l’année 2024 et du premier trimestre de l’année en cours, notant que le secteur s’est rétabli après la pandémie de Covid.

Le ministère du Tourisme a récemment lancé une nouvelle campagne nationale de promotion du tourisme visant les marchés européens, notant que des travaux sont en cours pour améliorer les services et passer à la numérisation, a-t-elle ajouté sur Express Fm.

Dans le cadre de la facilitation des procédures et du soutien au tourisme alternatif, elle a indiqué que quatre cahiers des charges seront publiés pour certains types d’hébergement touristique.

Ils concernent le développement et l’exploitation de l’hébergement familial, de l’hébergement rural, de l’hébergement de transit et des camps touristiques dans le sens de l’abolition des autorisations afin de faciliter le développement de projets de tourisme alternatif et de stimuler davantage l’investissement touristique.

La responsable à l’Office national du tourisme a expliqué que l’élaboration de ces cahiers des charges se fera selon des critères clairs et transparents, en tenant compte des spécificités de chaque type d’hébergement touristique alternatif.

Elle a souligné l’importance de passer par ces outils et de se passer du système des autorisations pour développer des projets dans le domaine du tourisme alternatif et durable et ouvrir un espace pour les jeunes entrepreneurs.

