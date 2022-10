Tournée touristique d’un groupe de joueuses à Kairouan et El Jem

Le commissariat régional du tourisme de Monastir a organisé en coordination l’Association des joueuses de tennis (WTA) et le comité d’organisation de l’Open des Jasmins, une tournée touristique au profit d’une pléiade de joueuses en lice dans le tournoi à El Jem et à Kairouan.

L’objectif étant de promouvoir le patrimoine de la région et les monuments historiques qu’elle renferme.

Le tirage au sort de l’Open des Jasmins avait, rappelle-t-on, eu lieu au Ribat de la ville de Monastir.

