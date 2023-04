Tout augure d’une bonne  saison touristique

Le ministre du Tourisme Moez Ben Hassine , était , lundi 10 avril 2023, en visite de travail au gouvernorat de Médenine au cours de laquelle il a suivi l’état d’avancement d’un nombre de projets à Djerba et Zarzis.

Il s’était agi de s’informer des préparatifs en prévision du rendez-vous annuel de la Ghriba prévu du 4 au 9 mai 2023 et de l’évolution des travaux d’aménagement de la Médina à Midoun, un projet dont la deuxième tranche est financée par le ministère du Tourisme.

Le ministre, a, à cette occasion, affirmé, que les indicateurs indiquent que la prochaine saison touristique sera prometteuse dans toutes les régions, soulignant que les recettes touristiques ont progressé de 66% par rapport à 2022 et ont atteint plus d’un milliard de dinars.

« Tous les indicateurs indiquent que la saison touristique sera prometteuse de tous les côtés, nous avons enregistré le développement des revenus touristiques et dépassé même les chiffres de l’année 2019», a-t-il dit.

Plus d’un 1,6 million de visiteurs

Concernant les arrivées, le ministre a indiqué que son département a enregistré l’arrivée de plus d’un million et 600 mille visiteurs, une augmentation significative par rapport à 2022, dépassant les chiffres de 2019, qui est considérée comme une année de référence, étant donné que c’était avant la pandémie du Covid19. « Nous allons, de ce fait, mettre en œuvre un programme pratique pour pousser le secteur du tourisme à retrouver sa position d’avant la pandémie de Covid19 », a-t-il assuré .

Dans une déclaration à la TAP, Belhassine a annoncé le démarrage d’une campagne de sensibilisation à l’économie d’eau dans le secteur touristique, visant, en partie, les clients, en vue de rationaliser l’usage de l’eau, et ce en collaboration avec la fédération régionale de l’hôtellerie, en vue de la lutte contre le stress hydrique dans le pays.

Il a souligné la nécessité pour le secteur du tourisme de s’engager dans l’effort national de rationalisation de la consommation d’eau. « Nous sommes aujourd’hui à Djerba dans le cadre du suivi du rythme des préparatifs des établissements touristiques pour la saison touristique et de souligner la question de la rationalisation de la consommation d’eau ».

Cette campagne s’inscrit aussi dans le cadre des initiatives du secteur et ses efforts à réduire le taux de consommation de l’eau, lequel atteint 2 % de la consommation nationale, afin qu’il soit à l’avant-garde des secteurs contribuant à la rationalisation de la consommation de l’eau.

Le secteur touristique ne consomme pas l’eau à outrance, et ne la gaspille pas, et ce à travers de nombreux projets et programmes, visant à préserver l’eau et à en rationaliser la consommation, en vue d’un tourisme responsable, et durable, lequel passe, indéniablement, par l’économie d’eau.

Il a évoqué la mise en place de stations de traitement d’eaux usées dans nombre de zones touristiques, et de dessalement d’eau de mer, et autres pour l’usage des eaux traitées à 100 %, en matière d’irrigation des espaces verts.

Le ministre a, également, fait savoir que les nouvelles normes en matière de classement des établissements touristiques, exigent, obligatoirement, un audit hydrique pour l’ensemble des établissements touristiques, et l’obligation d’installer des équipements d’économie d’eau, ce qui fera du tourisme un secteur pionnier en la matière. Il a appelé à la nécessité pour l’Etat d’encourager les professionnels et les investisseurs à s’engager dans l’économie d’eau.