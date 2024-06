Tozeur : 7 projets retenus dans le cadre du programme ELIFE

Les projets de sept jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés, vendredi à Tozeur, dans le cadre du programme ELIFE initié par la Fondation Tunisie pour le Développement.

Le directeur exécutif de la Fondation, Hassen Manai, a indiqué à la TAP, que 32 projets ont été présentés par des jeunes porteurs d’idées ayant bénéficié de sessions de formation en matière d’entreprenariat.

Les projets sélectionnés concernent le développement d’une application de réservation pour campings sur smartphone, l’aquaculture, l’extraction du venin scorpionique à des fins médico-esthétiques, la création d’un centre psychologique et la fabrication de bio-charbons et produits de nettoyage écologiques.

Manai a souligné que les jeunes entrepreneurs choisis devront bénéficier d’un accompagnement professionnel et financier leur permettant de lancer leurs projets.

Le projet ELIFE vise à mettre en oeuvre 10 centres technologiques dédiés à la jeunesse dans des régions défavorisées. Cinq centres ont été inaugurés à Siliana, Béja, Kef, Médenine et Tozeur.

La Fondation Tunisie pour le Développement, créée en 2016, œuvre à promouvoir l’emploi des jeunes diplômés.

