Campagne promotionnelle du tourisme tunisien au poste frontalier de Hazoua

Une campagne de promotion du tourisme tunisien a été lancée, récemment, à Tozeur au poste frontalier Hazoua par le commissariat régional du tourisme en partenariat avec l’Office des Postes frontaliers terrestres et l’Office des Tunisiens à l’Etranger et des associations de la région.

A ce sujet, Yasser Souf, commissaire régional du tourisme, a souligné que cette campagne vise à promouvoir l’arrivée des touristes algériens par le poste frontalier de Hazoua.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que diverses activités sont programmées pour assurer un accueil chaleureux des visiteurs Algériens et afin de mieux faire connaitre les meilleurs sites touristiques du sud du pays.

Le responsable a à cette occasion rappelé l’importance du marché algérien qui occupe la quatrième place en termes d’entrées touristiques dans la région du Sahel.

