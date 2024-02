L’approvisionnement en produits alimentaires durant le Ramadan sera stable à Tozeur

La situation de l’approvisionnement en produits de consommation à l’approche du mois de Ramadan (courant mars prochain) dans le gouvernorat de Tozeur, se caractérise par la « stabilité », et la disponibilité des stocks de divers consommables, a déclaré, mercredi à la TAP, le directeur régional du commerce à Tozeur, Riadh Guesmi.

Il a indiqué que les préparatifs de la région pour le mois de Ramadan ont été au centre d’une séance de travail du comité régional de suivi de l’évolution des prix, qui s’est tenue hier, mardi, au siège du gouvernorat de Tozeur, lors de laquelle, trois aspects principaux ont été abordés, à savoir, l’approvisionnement, la prévision de l’offre pour la période à venir, et le contrôle des prix des produits alimentaires.

Un certain manque en matière d’huile végétale subventionnée a cependant été relevé, a-t-il constaté, faisant savoir que l’Office national de l’huile (ONH) a prévu un stock additionnel de 15 mille tonnes de cette denrée en prévision du mois saint.

Les produits locaux contribueront à ajuster l’offre, grâce aux superficies cultivées, dont notamment, 100 tonnes de poivre, 120 tonnes de tomates, et 120 tonnes de légumes-feuilles, a souligné le responsable régional, ajoutant qu’un point de vente du producteur au consommateur serait établi à Tozeur durant le Ramadan en vue de réguler les prix.

En prévision du mois saint, des quantités des produits alimentaires de base, telles que la farine et la semoule, ont été rendues disponibles, en plus des stocks d’ajustement de certaines matières fournies par le ministère de tutelle en matière de viande d’agneau, laquelle sera proposée à un prix abordable, 12 mille tonnes de viande de volaille, 6848 tonnes de dinde et 175 millions d’œufs et 5 mille tonnes de pommes de terre, selon le responsable.