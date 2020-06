Tozeur : Projet pilote d’éclairage intelligent de la zone touristique

La municipalité de Tozeur entamera dans trois mois l’installation d’un système d’éclairage intelligent au niveau du circuit touristique de la ville.

Le projet porte notamment sur le changement du réseau d’éclairage public dans la zone touristique en remplaçant les anciennes lampes traditionnelles par des nouvelles ampoules intelligentes, a indiqué à l’Agence TAP Wassila Hedfi, première vice-présidente à la municipalité de Tozeur.

Ce type d’ampoule offre plusieurs avantages dans la mesure où elle peut généralement être contrôlée à distance et permet de programmer l’allumage de la lumière et faire signaler une panne.

Selon la même source, ce projet, qui sera réalisé en coopération avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie et l’Agence allemande de coopération internationale, s’inscrit dans le cadre du programme « Tozeur ville amie de l’environnement » et sera généralisé à toutes les avenues principales de la ville de Tozeur ainsi qu’à quatre autres délégations au gouvernorat.