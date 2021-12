Affaire du trafic de cocaïne : Les arrestations se poursuivent

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de l’Ariana a ordonné, la détention du gérant d’une société et propriétaire d’une ferme située à Gammarth (banlieue nord) recherché et arrêté hier, jeudi 29 décembre 2021, dans l’affaire de consommation et de trafic de cocaïne, selon Mosaïque Fm. Il est à rappeler qu’un célèbre chanteur et le fils d’un ex-gardien international sont impliqués dans cette affaire.

Le même juge a émis un mandat d’amener d’un autre chanteur. Ce dernier a été interdit de voyager tout au long de l’enquête qui a connu de nouveaux rebondissements durant les dernières heures. Rappelons aussi que le juge d’instruction avait déjà émis un mandat de dépôt contre une chanteuse célèbre sur le fond de cette affaire.

