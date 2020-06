Transfert du dossier de maintenance des moteur d’avions à des parties juridiques spécialisées

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, lundi soir, dans un communiqué, le transfert du dossier de la maintenance des moteurs d’avions que la société technique tunisienne des lignes avait conclu avec certains approvisionneurs, vers des parties judiciaires spécialisées.

Ce transfert a lieu en vertu de l’ordre de mission émis par le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logstique et relatif à l’examen des problématiques relatives à ces contrats et l’étude des dépassements contenus dans le rapport de la commission d’inspection générale du ministère, selon le ministère.