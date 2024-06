Transfert d’une première collection d’objets ethnographiques placés dans la réserve de Ksar Said vers la BNT

Dans le cadre du projet de sauvetage du patrimoine ethnographique national, il été procédé hier mercredi au transfert, dans le cadre d’une première étape, d’une collection d’objets ethnographiques placés dans la réserve nationale du patrimoine traditionnel au palais Ksar Said vers la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), informe l’Institut National du patrimoine sur sa page officielle. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’action mené par l’INP en collaboration avec le ministère des affaires culturelles relatif à l’aménagement de deux nouveaux espaces conformément aux normes internationales de conservation préventive, à la BNT, l’espace étant plus adapté et répondant mieux aux besoins de conservation en attendant de poursuivre l’aménagement d’autres espaces pour accueillir l’ensemble ou la majorité des objets ethnographiques, précise l’INP.

Il est à noter que la réserve du Palais Ksar Said est la plus grande des réserves dont dispose l’INP pour stocker les objets archéologiques, historiques et ethnographiques et détient la plus importante collection d’objets ethnographiques en provenance notamment du Musée d’arts et traditions populaires Dar Ben Abdallah à la médina de Tunis.

