Transport des phosphates : La ligne 15 de nouveau en service après une interruption de 5 ans

Le transport du phosphate par voie ferroviaire a repris ce mardi matin sur la ligne 15 entre la ville de Metlaoui et la laverie de Kaf Eddour , l’une des plus grandes de la Compagnie de phosphate de Gafsa en termes de production dans le bassin minier, et ce après une interruption d’à peu près 5 ans suite aux inondations d’octobre 2017, rapporte Shems fm.

Environ 500 mille tonnes de phosphate commercial sont prêtes à l’exportation à partir de la laverie susmentionnée vers les groupes chimiques de Gabès et de Mdhilla ainsi que la société tuniso-indienne des engrais.