TRANSTU:changement des itinéraires des lignes du transport passant par la Place du Bardo

La Societe du transport de Tunis (TRANSTU) a expliqué, concernant le changement momentané des itinéraires des lignes du transport passant par le Bardo qui débutera demain lundi et jusqu’à nouvel ordre, que le nouveau circuit des lignes des bus concernés transitera par les points suivants:

A l’aller: L’Avenue Meftah Saadallah, puis l’avenue Mohamed Bouazizi jusqu’à Bortal Haider à Kasr Said

Au retour:Bortal Haider puis l’avenue Habib Bougatfa jusqu’à l’avenue Meftah Saadallah en passant par la station de transport terrestre du nord à Bab Saadoun

La TRANSTU avait annoncé, samedi, des changements ponctuels au niveau des lignes des bus passant par la Place du Bardo et du métro de la ligne 4 qui ne s’arrêtera plus, à partir de demain lundi, à la station du Bardo dans les deux sens, afin de fluidifier la circulation, selon un communiqué de la TRANSTU.