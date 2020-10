Traversée Tunis/Marseille: « Dès le 3 novembre, seuls les ressortissants français et les tunisiens résidant en France sont autorisés à voyager

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé que » seuls les ressortissants français et les tunisiens qui résident en France sont autorisés, à partir du 3 novembre, à embarquer à partir du port la Goulette vers Marseille, conformément à la décision annoncée par les autorités françaises, vendredi « .

- Publicité-

La CTN a ajouté dans un communiqué publié, vendredi, que les voyageurs devront présenter un résultat de test PCR négatif, réalisé moins de de 72 heures, avant l’embarquement.

Pour ce qui est de la liaison maritime Gênes-Tunisie, le trafic de passagers se poursuivra d’une manière régulière, tout en veillant à l’application du protocole sanitaire actuellement en vigueur, ajoute la compagnie.

Ces procédures seront mises à jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et les décisions prises quel que soit en Tunisie, en France ou en Italie, explique la CTN.

Elle a appelé dans ce cadre les voyageurs à bord de ses navires » Carthage » et » Tanit « , et tous les voyageurs à respecter le protocole sanitaire.

La CTN a rappelé qu’elle maintient son programme actuel du transport des voyageurs entre le port de la Goulette et les ports de Marseille et Gênes, dans le cadre de l’application des nouvelles mesures annoncées par la présidence du Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19 et conformément aux nouvelles décisions prises par certains pays européens.

Il s’agit entre autres de la présentation d’un résultat de test PCR négatif, réalisé moins de de 72 heures, avant l’embarquement, la prise de température, le port de bavette et le respect de la distanciation sociale tout au long de la traversée.

A rappeler que l’ambassade de France à Tunis, a annoncé, le 23 octobre, que la Tunisie sera retirée, dans les prochains jours, de la » liste verte » des pays dont les ressortissants sont autorisés à accéder au territoire français, compte-tenu de la recommandation adoptée au niveau européen le 22 octobre courant.

Dans un message électronique parvenu à l’Agence TAP, l’ambassade avait précisé que les voyages en provenance de Tunisie vers l’Union Européenne (UE) seront encadrés.

Pour l’ambassade, l’entrée sur le territoire français, depuis la Tunisie, ne sera autorisée que dans des situations dérogatoires spécifiques, qui incluent notamment, les ressortissants français et les ressortissants étrangers qui résident en France.