Trois dirigeants du Ppdu arrêtés sans que leurs avocats ne soient autorisés à assister lors des interrogatoires

Aymen Aloui, membre du bureau politique du Parti des patriotes démocrates unifié (Ppdu) et deux membres du comité central du parti, Akrem Tlili et Gaith Marouani ont été interpellés, samedi soir, devant leur domicile au Bardo, a indiqué le Ppdu dans un communiqué.

Les membres du parti ont été conduits « de force » au commissariat du Bardo et placés en garde à vue sans que leurs avocats ne soient autorisés à assister lors des interrogatoires, ajoute la même source.

Le Ppdu dénonce « une dérive dangereuse et des pratiques de plus en plus courantes de la part des autorités concernées visant le parti et ses militants pour s’être opposés aux abus de la police et aux interpellations arbitraires visant les jeunes lors des derniers mouvements de protestation ».

Il demande la libération immédiate des membres du parti, appelant les défenseurs des droits humains et toutes les forces progressistes à se tenir à leurs côtés et dénonçant « les velléités d’un retour de la dictature, la répression des voix libres et une tendance de prendre l’opposition pour cible ».

L’agence TAP n’a pas pu joindre les dirigeants du parti pour de plus amples détails sur les raisons de l’interpellation.