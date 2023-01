Trois femmes trouvent la mort dans un accident de la route près de Skhira

Trois femmes ont trouvé la mort et sept autres personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu dans les premières heures de dimanche sur l’autoroute Tunis/Gabès, au niveau de l’échangeur Skhira (Sfax).

famille.

Originaires de la délégation de Ghomrassen dans le gouvernorat de Tataouine, les trois regrettées appartiennent à une même famille. Deux sont décédées sur place et la troisième à l’hôpital.

L’accident a eu lieu lors de la collision entre un grand taxi « Louage » et une voiture particulière, selon des sources concordantes qui affirment que les victimes étaient à bord du louage qui se dirigeait vers la capitale.

La protection civile a transporté les sept blessés à l’hôpital.

- Publicité-