Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé (23, 24 et 25 mai 2020), à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, annonce, mercredi, dans un communiqué, le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.