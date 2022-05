Trois marques d’huile d’olive de Bouhajla remportent 4 médailles dans un concours international à Stockholm

Trois marques d’huile d’olive de la délégation de Bouhajla ont remporté 4 médailles à la première édition du concours international d’huile d’olive organisé mercredi dernier dans la capitale suédoise, Stockholm.

Il s’agit de 3 médailles d’or et une d’argent, remportées par l’enseigne « Barhoumi », de Fathi Al-Barhoumi qui a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent.

La marque « zlas », de Mustafa Mtiraoui, et la marque « Al-Ajimi », de Mahdi Ghribi, ont chacune remporté une médaille d’or.

La chercheuse à l’Institut de l’olivier, ingénieur agronome (spécialité oléiculture et techniques d’analyse d’huile d’olive) et juré dans plusieurs concours internationaux, Meriam Gharslaoui, a déclaré, dimanche à la TAP, que l’huile d’olive vierge, lauréate de ce concours international, est extraite des oliviers « Shamlali » dans les villages de Bouhajla, une variété tunisienne des régions du centre et du sud. Elle est considérée comme l’une des meilleures variétés d’olives de Tunisie et la plus abondante en production d’huile.

Une centaine de pays ont participé à ce concours dont la Tunisie qui a remporté 13 médailles sur les 40 attribuées.

La Tunisie est aujourd’hui le troisième pays producteur d’huile d’olive au monde.