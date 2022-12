Trois projets de gestion durable de l’eau en Tunisie bénéficient du programme  » CoLab »

Trois projets Tunisien ont bénéficié du programme de Gestion Durable de l’Eau dans les Agrosystèmes » CoLab » qui a été clôturé, jeudi, à Tunis, lors de la tenue d’un Demo Day.

Ces projet sont : » E-Rachrach » qui vise à développer un système d’irrigation et d’acclimatation permettant de rationaliser les quantités d’eau utilisées par les agriculteurs oasiens, » Wet-Desal » qui concerne l’installation d’un système de plantes halophytes capables de réduire la salinité des eaux d’irrigation et de produire un biofertilisant qui retient l’eau au sol. Le troisième projet » Tozeur Eco Palm » œuvre à mettre en place un nouveau système d’irrigation localisé par barboteur (Récipient qui sert à piéger et neutraliser des gaz). Le coordinateur de l’organisation africaine de l’entrepreneuriat » Makesense Africa » en Tunisie, Ahmed Ben Ghanem, a fait savoir que ces projets en cours de réalisation, ont reçu dans le cadre du » Co-Lab « , une subvention de 5 mille euros et un encadrement scientifique et technique, un accompagnement juridique et une formation sur les modalités d’accès au financement. Il a indiqué que deux des projets choisis sont situés à Tozeur et le treizième e à Bizerte, sur une liste de 150 projets candidats de différents gouvernorats de la République. Le Demo Day constitue une opportunité de découvrir le programme et la méthodologie CoLab visant à favoriser les collaborations pour le développement, rencontrer des porteurs de projets innovants et découvrir le consortium d’acteurs qui a été construit afin d’identifier de potentielles synergies à développer.

Il s’agit, également, de se connecter à l’écosystème en rencontrant les parties prenantes du secteur de la gestion durable de l’eau dans les Agrosystèmes. A noter que le programme « CoLab « , lancé en 2020 par l’Institut de Recherche pour le Développement, Bond’innov et Makesense Africa, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), a pour ambition d’accompagner le développement d’écosystèmes de collaboration pour la résolution des grands défis du secteur.