Trump évoque un report de l’élection présidentielle

Le président américain envisage, dans un message publié sur Twitter le jeudi 30 juillet, de reporter l’élection présidentielle prévue au mois de novembre à une date ultérieure, évoquant des risques de fraude liés au vote par courrier.

Alors que la crise du coronavirus s’aggrave aux États-Unis, des membres de la santé et de la fonction publique tentent depuis plusieurs mois de simplifier le vote par courrier en vue de l’élection à venir. Une solution rejetée en bloc par Donald Trump.

Le président sortant a affirmé que « avec un vote par courrier universel (…) 2020 sera l’élection la plus imprécise et frauduleuse de l’histoire. Ce sera une grande honte pour les États-Unis », avant d’interroger : « Reporter l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité??? »