Trump jugé mardi au Sénat pour l’assaut sur le Capitole

Un an après un premier procès en destitution historique, Donald Trump se retrouvera à nouveau mardi 9 février en position d’accusé au Sénat, dont les élus devront dire s’il a encouragé l’assaut meurtrier sur le Capitole. Pour le condamner en son absence, il faudra un vote rassemblant les deux tiers des 100 membres du Sénat, ce qui rend probable son acquittement.

La violence de l’attaque, le 6 janvier, au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle, a suscité un tel effroi que les démocrates ont réactivé la procédure de destitution, même si le mandat de Donald Trump touchait à sa fin. Dès le 13, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, l’a mis en accusation pour « incitation à l’insurrection », un second « impeachment » le marquant à nouveau du sceau de l’infamie, ce qui n’est arrivé à aucun autre président avant lui. Aucun non plus n’a été jugé après avoir quitté le pouvoir.

Lors du procès, ses avocats devraient concentrer l’essentiel de leurs arguments à ce débat juridique, pour éviter d’avoir à défendre les tweets et diatribes enflammées de leur client. La plupart des sénateurs républicains devraient eux aussi s’abriter derrière cet argument pour voter l’acquittement sans avoir à se prononcer sur le fond.