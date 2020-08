Trump oblige le chinois ByteDance à vendre TikTok

Le président Donald Trump a signé vendredi un décret obligeant le groupe chinois ByteDance à vendre les activités américaines de TikTok, son réseau social international, d’ici 90 jours

Le président américain Donald Trump accuse depuis des mois, sans preuve, Tiktok, la très populaire plateforme de partage de vidéos de siphonner les données des utilisateurs américains au profit de Pékin.

« Il y a des preuves crédibles qui me portent à croire que ByteDance (…) pourrait prendre des mesures qui menacent de nuire à la sécurité nationale des Etats-Unis », explique le décret présidentiel.

Dans un contexte de fortes tensions commerciales et politiques avec la Chine, le président américain a déjà pris il y a une semaine des mesures radicales à l’encontre de TikTok, et de WeChat, un autre joyau du numérique chinois. Il leur a interdit, d’ici 45 jours, toute transaction avec un partenaire américain.