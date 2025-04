Trump retarde de 75 jours supplémentaires la date de vente de Tik Tok

Donald Trump a décidé vendredi de retarder de 75 jours supplémentaires la date butoir imposée à la société chinoise ByteDance pour vendre les activités de son application Tiktok aux Etats-Unis sous peine d’interdiction dans le pays, en vertu d’une loi promulguée sous la présidence de Joe Biden. Dès son retour à la Maison blanche le 20 janvier, le président républicain avait accordé à ByteDance un premier délai de grâce de 75 jours, qui devait expirer samedi. « L’accord nécessite davantage de travail pour garantir la signature de toutes les autorisations nécessaires », a expliqué Donald Trump.

L’application de partage de vidéos extrêmement populaire, qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs américains, est menacée par une loi américaine adoptée à une écrasante majorité l’année dernière, qui ordonne à TikTok de se séparer de son propriétaire chinois ByteDance sous peine d’être fermée aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration était « très proche » d’un accord pour trouver un acheteur pour TikTok, ajoutant qu’il impliquait de « multiples » investisseurs, mais sans donner plus de détails.

Motivée par des craintes en matière de sécurité nationale et par la conviction largement répandue à Washington que TikTok est en fin de compte contrôlé par le gouvernement chinois, la loi est entrée en vigueur le 19 janvier, un jour avant l’investiture de Trump.

Dans les heures qui ont précédé cette échéance, TikTok a temporairement fermé ses portes aux États-Unis et a disparu des magasins d’applications, à la consternation de millions d’utilisateurs.

- Publicité-