Trump se dit prêt à rencontrer Kamenei

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il était prêt à rencontrer le guide suprême de l’Iran Ali Khamenei ou le président du pays, lorsque le magazine Time lui a demandé dans une interview le 22 avril s’il rencontrerait l’un ou l’autre alors que les pays entament des négociations sur le nucléaire.

Les négociations entre l’Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran, qui progresse rapidement, reprendront samedi dans le sultanat d’Oman, où des experts des deux parties commenceront à peaufiner les détails techniques d’un éventuel accord.

Les pourparlers visent à limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée de certaines des sanctions économiques écrasantes que les États-Unis ont imposées à l’Iran au terme d’un demi-siècle d’inimitié. Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de déclencher des frappes aériennes visant le programme iranien si un accord n’était pas conclu. Les responsables iraniens avertissent de plus en plus qu’ils pourraient se doter d’une arme nucléaire avec leur stock d’uranium enrichi à un niveau proche de celui d’une arme.

Ni l’Iran ni les États-Unis n’ont donné d’explication sur la raison pour laquelle les pourparlers reprendront à Mascate, la capitale omanaise nichée dans les monts Hajar. Oman a joué le rôle de médiateur entre les deux pays. Les pourparlers du week-end dernier à Rome offraient une distance de vol plus égale entre le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l’envoyé américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, qui dirigent les négociations.

