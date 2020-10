Trump s’est-il vraiment remis du Covid-19 ?

Donald Trump va bien. En tout cas, le président des États-Unis, testé positif au coronavirus, l’affirme haut et fort. « Je me sens mieux qu’il y a 20 ans », a-t-il déclaré sur Twitter à sa sortie de l’hôpital le 5 octobre après trois jours de soins, enjoignant également la population à « ne pas avoir peur » du Covid-19.

Si la gestion du cluster de l’entourage présidentiel fait l’objet de critiques, l’état de santé réel du président américain est aussi remis en question par des experts américains. Mais qu’en est-il vraiment ?

Loin d’avoir vaincu le coronavirus, Donald Trump serait à un tournant de la maladie. Il entrerait actuellement dans une phase apparaissant sept à dix jours après les premiers symptômes. Son état de santé pourrait alors s’aggraver, affirme le New York Times .

Au regard des informations partielles fournies par l’équipe médicale du chef de l’État américain, plusieurs experts médicaux ont affirmé que Trump a souffert, à un moment donné, d’une forme sévère du Covid-19, avec une insuffisance respiratoire et une saturation en oxygène dans le sang inférieure à 94 %, ce qui constitue un seuil pour une forme grave (ce taux est normalement compris entre 95 et 100 %, en-dessous, on parle d’hypoxie).

Son médecin personnel Sean Conley a indiqué que la saturation en oxygène n’était pas tombée « au plus bas des 80 % ». « On commence à s’alarmer quand ce taux atteint les 88 % » chez un patient, a souligné le Dr Talmadge King, pneumologue et doyen de l’école de médecine de l’université de Californie, à San Francisco.