TT n’est pas la 1ère, ni en abonnés, ni en chiffre d’affaires, et ce n’est pas nouveau !

A fin décembre 2023, et en nombre d’abonnés en téléphonie mobile RGS-90 (toute carte SIM permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois derniers mois (émission ou réception d’un appel, ou émission d’un SMS ou d’un MMS), l’état des lieux du secteur des télécommunications en Tunisie, dressé par l’INT, mentionnait 5,002.372 millions d’abonnés chez l’opérateur historique Tunisie Télécom (TT pour les intimes), derrière Ooredoo qui dépassait les 6,729 millions, et devant Orange Tunisie qui lui court derrière et vite, avec plus de 4,255 millions d’abonnés.

Un mois plus tard, en janvier 2024, et toujours selon l’INS, le régulateur indépendant, TT reculait en nombre d’abonnés à 4,989.613 millions, Ooredoo stagnait à plus ou moins 6,726 millions d’abonnés, et Orange perdait quelques centaines à 4,238.698 abonnés. Ce mois-là, TT n’affichait qu’une PdM (Part de Marché) de 30,6 %, largement dépassés par les Qataris d’Ooredoo à 41,2 % en PdM, et Orange qui n’était plus qu’à quelques cordées du 2ème, avec une PdM de 26 %.

Seulement 1,2 Md DT et encore le seconde place

L’INT n’a pas encore mis à jour les montants des chiffres d’affaires des opérateurs d’un marché à plus de 3,678 Milliards DT (Chiffre 2022) pour 2023. Mais à fin 2022, TT n’enregistrait que 1.288,22 MDT, encore derrière Ooredoo qui réalisait un chiffre d’affaires (CA) de 1.306,4 MDT et qui restait leader du secteur malgré une baisse de 0,7 % par rapport au chiffre de l’exercice 2022. TT haussait certes son CA de 2,6 %, mais elle restait médaille d’argent, et le bronze revenait à Orange qui réalisait tout de même la meilleure percée avec une hausse de 8,8 % de CA dans le trio de tête des opérateurs en Mobile. La domination des Qataris n’est pas nouvelle, mais date d’au moins 2019, comme on le constate dans les chiffres de l’INT. « وشهد شاهد من أهلها », dirait l’autre !

L’explication, que TT ne donnera jamais (Ndlr : Nos anciens mails le démontreront si nécessaire), on pourrait la retrouver dans les chiffres de l’INT sur l’évolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par opérateur. Ooredoo y est en 1ère place avec 150 minutes par mois à fin décembre 2023, suivie par Orange avec une moyenne de 137 minutes, et la TT publique au dernier rang avec seulement 125 minutes, et ces dernières sont de l’argent.

On discute plus sur Ooredoo en local, et plus chez Orange à international

Même position pour TT, pour le trafic voix national One-Net (Tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie mobile, à l’intérieur du pays, chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l’opérateur de départ d’appel), avec une moyenne mensuelle de seulement 60 minutes par client, contre 90 minutes en local chez son concurrent direct dont les clients consomment plus de voix et paient donc plus dans les recharges.

En global et à fin décembre 2023, Ooredoo enregistrait 403 minutes de parlote, contre seulement 328 millions chez TT, encore 2ème du classement. Et il est tout aussi intéressant de constater que ce sont les abonnés d’Orange Tunisie qui appellent le plus l’étranger (1,3 million de minutes à fin décembre 2023), alors que les abonnés de TT n’avait dépensé que 0,9 million de minutes à fin décembre 2023. Des minutes, à traduire bien sûr en argent, et qui sont le fruit de choix en matière de politique commerciale de chaque opérateur, sachant généralement que le coût d’une minute vers l’étranger est plus cher qu’un coup de téléphone en local.

TT aurait-elle une autre explication ? Jusque-là, l’opérateur n’a jamais répondu à nos demandes d’interview ou d’explication !