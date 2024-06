QNB Sponsor Diamant de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa »

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a participé à la septième édition de la Conférence Internationale « Financing Investment and Trade in Africa FITA 2024 », organisée sous le thème « Renforcer la transformation locale et le transfert de technologie pour une croissance durable et inclusive en Afrique » les 11 et 12 juin à Tunis.

Dans le cadre de cette participation, la banque était présente à travers un stand intitulé « QNB votre allié de développement en Afrique », présentant ainsi ses derniers produits et services financiers conçus pour les PME reflétant ainsi le soutien à la durabilité économique, en particulier sur le continent Africain.

Cette participation a permis à la banque de renforcer sa collaboration étroite avec les institutions économiques africaines dans le cadre de sa stratégie visant à élargir ses relations avec les investisseurs sur le continent Africain et à soutenir les startups et les initiatives d’investissement.

La participation à FITA 2024 étant un évènement majeur en Afrique s’inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe de renforcer son expansion régionale dans divers secteurs et zones géographiques afin d’attirer des opportunités d’investissement sur les marchés du monde entier.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences pour les clients First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse, et deux bureaux de change à l’aéroport de Tunis-Carthage et à l’aéroport de Djerba.