La flamme olympique au plus près de la vague de Teahupoo à Tahiti

La flamme olympique, arrivée en Polynésie française, a débuté vendredi à Tahiti son parcours, placé sous le signe du surf avec notamment un passage au plus près de la mythique vague de Teahupoo, à 43 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques.

Le surf était à l’honneur pour cette 31e étape du parcours de la flamme: l’entraîneur de l’équipe de France, le Tahitien Hira Teriinatoofa, premier porteur de la flamme, a succédé à l’athlète tahitienne Vahine Fierro qui a transporté la lanterne au plus près de la vague de Teahupoo.

Le site mythique accueillera les épreuves de surf des 27 au 31 juillet.

Le trajet de la flamme, sur le littoral et en mer, a été accompagné par les chants et les danses de milliers de Tahitiens qui se sont déplacés malgré la pluie.

En décembre, une polémique autour de la tour des juges avait fait craindre l’annulation de l’épreuve à Teahupoo. Mais jeudi soir, sourire victorieux aux lèvres, le président polynésien Moetai Brotherson, sa ministre des Sports Nahema Temarii et le représentant de l’Etat en Polynésie Eric Spitz ont brandi ensemble trois torches olympiques devant le chaudron.

