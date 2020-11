Tunis: 45 blessés dans la collision entre deux bus

La collision entre deux bus survenue, dimanche matin, au niveau du croissement de l’avenue de Mohamed 5 et l’avenue du Ghana a fait 45 blessés, a indiqué le ministère de la Santé.

Contacté par l’agence TAP, le ministère a fait savoir que 15 blessés ont été transférés à l’hôpital de la Rabta et 19 autres ont été accueillis à l’hôpital de Charles Nicolle.

Et d’ajouter qu’un blessé a été pris en charge par le Centre de Traumatologie Et Des Grands Brulés de Ben Arous.

Pour ce qui est des dix autres personnes blessées, elles ont été hospitalisées à la clinique Hannibal.

D’après le ministère, l’état de santé des différents blessés demeure stable.

De son côté, le ministère du Transport a indiqué qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

Cet accident de la route est survenu dimanche à 6h.40 du matin, à l’avenue Mohamed 5. Il s’agit de la collision de deux bus, l’un appartenant à la Société des Transport de Tunis (Transtu) qui transportait des agents de Tunisair et l’autre était un bus touristique à son bord des agents exerçant à la clinique Hannibal.