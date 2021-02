Tunis-Covid19: un décès et 68 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Tunis vient d’enregistrer un décès des suites du Coronavirus, ce qui porte à 870 le nombre total des défunts liés à la pandémie dans la région, a indiqué, vendredi à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Tarek Nacer.

Il a ajouté que 68 nouveaux cas de contamination ont été recensés au cours des dernières 24 heures, portant à 16753 le nombre total des cas positifs dans la région depuis l’apparition du virus.

D’après la même source, la moyenne des cas de contamination dans le gouvernorat a diminué passant de 170 cas la semaine dernière à environ 60 cas au cours des cinq derniers jours, soit un taux de régression de 70%.

Par ailleurs, 318 patients Covid19 sont actuellement hospitalisés dont 207 cas admis dans les hôpitaux publics et 111 dans des cliniques privées, alors que le nombre total des cas de guérison a atteint 14389 cas jusqu’à présent.

La même source a affirmé qu’une opération blanche de vaccination sera organisée, dimanche 14 février, au profit des équipes sanitaires du gouvernorat, dans le but de les familiariser avec cette campagne qui concernera dans sa première phase, dès fin février courant, les agents de la santé, avant de regrouper les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

