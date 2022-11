Tunis et Québec signent un protocole de coopération 2023-2026

Tunis et Québec viennent de signer un programme de coopération pour les années 2023-2026 qui cible le renforcement des partenariats entre les deux villes sur plusieurs domaines prioritaires.

C’est le Maire de Québec, Bruno Marchand, en déplacement à Tunis à l’occasion de la 97ème réunion du Bureau de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), et la Maire de Tunis et vice-présidente de l’AIMF, Souad Abderrrahim, qui ont paraphé ce protocole de coopération.

En vertu de cet accord, Québec et Tunis s’engagent notamment à renforcer leur coopération dans les domaines en lien avec le développement économique et le numérique, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques ainsi que le rayonnement culturel et la préservation des espaces patrimoniaux.

La Ville de Québec et la Ville de Tunis s’accordent pour inscrire le présent protocole dans une perspective globale visant à faciliter les échanges entre les services municipaux concernés, à favoriser les rencontres et à valoriser la circulation de l’information entre acteurs québécois et tunisiens, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’AIMF.

Rappelons que c’est à l’occasion du XVIe Congrès mondial de l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, tenu à Québec, en septembre dernier, que les deux maires ont initié cette démarche de rapprochement entre les deux villes.