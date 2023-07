Tunisair aux petits soins  des expatriés

Les vols Tunisair, prévus cet été, augmentent de 330 mille sièges, soit plus de 17%, par rapport à 2022.

Le ministère des Transports a expliqué, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que cela est dû à « la baisse notable des prix des billets comparés à ceux de l’été dernier ».

Plus de 19 mille billets ont été vendus dans le cadre des promotions, soit une augmentation de 69% par rapport à 2022.

Le ministère a ajouté que la compagnie a programmé au cours de cet été plus de 14 mille vols, soulignant qu’elle a fixé des tarifs réduits afin d’encourager les voyageurs à programmer leurs vols en dehors de la haute saison.

Tunisair a également lancé trois promotions destinées aux membres de la communauté tunisienne, représentée par des billets à tarifs réduits, au départ de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Autriche, de l’Espagne et du Canada pour une période de voyage allant du 17 juin 2023 au 20 août 2023.

Elle a souligné que la société, en collaboration avec les agences de voyages, dans le cadre de sa promotion du tourisme, fournit des sièges avec des tarifs réduits, permettant aux agences de voyages de faire des offres attrayantes, y compris des billets et des hôtels pour promouvoir la destination tunisienne, soulignant qu’elle compare continuellement les prix avec la concurrence et cherche à fournir les meilleurs tarifs sur toutes ses lignes, même pendant la période de pointe.

Le ministère a indiqué que « tous les tarifs approuvés par Tunisair incluent la fourniture de services de restauration, en particulier des repas à bord de ses avions au profit des clients », considérant que de nombreuses compagnies aériennes adoptent des tarifs plus bas en échange de la suppression de la fourniture de services de restauration et de la réduction du poids autorisé.

La compagnie offre aux Tunisiens vivant à l’étranger deux bagages pesant au total 32 kg au lieu d’un bagage de 23 kg pour le voyageur moyen, en plus d’un bagage de 10 kg en cabine au lieu d’un bagage de 8 kg, a-t-elle ajouté.

Une restructuration pour améliorer l’efficacité opérationnelle

Le plan de restructuration du transporteur national a été présenté, le 30 juin 2023, au président de la République, Kaïs Saïed, par le ministre du Transport, Rabii Mejidi, ainsi que le Président Directeur Général de la compagnie, Khaled Chelli.

Une stratégie a été déjà mise en place pour renouveler la flotte, soit par le canal d’achat de nouveaux avions ou par le biais de la technique du leasing (location d’avions). La compagnie a acquis l’espace de deux ans (2021,2022, 2023) 5 avions Airbus 320 et va louer, en 2023, 3 à 4 avions.

D’autre part, l’objectif est de disposer d’une flotte de 17 avions dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les dix ans, la règle étant de travailler plus avec peu d’avions. Il s’agit également d’agir sur la moyenne d’utilisation des avions. Le but est de la porter de 7 à 8 heures par jour actuellement à 12 heures par jour. La moyenne dans le monde étant entre 12 et 14 heures par jour.

Parallèlement, la compagnie procédera à un recrutement ciblé adapté à la nouvelle stratégie et le contexte de la digitalisation et de la technologie. La démarche retenue consiste à faire partir une main d’œuvre non spécialisée pour recruter des ingénieurs, des informaticiens et des gestionnaires.