Tunisair/covid 19: nouvelles mesures pour les tunisiens à destination de Vienne

La compagnie aérienne TUNISAIR, a informé vendredi les passagers à destination de VIENNE, que le port du masque de protection FFP2 est obligatoire pour acce?der aux ae?roports en Autriche, à partir du 25 janvier 2021.

- Publicité-

Les enfants de moins de 6 ans et les personnes dont la condition médicale particulière empéche le port du masque seront en particulier exempte?s de cette obligation, a précisé Tunisair dans un communiqué publié vendredi.

Les femmes enceintes et les enfants entre 6 et 14 ans peuvent porter les masques ordinaires, selon la même source qui a recommandé a? ses passagers de se renseigner auprés des autorités compe?tentes pour avoir plus de détails.