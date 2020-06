Tunisair: De nouvelles mesures en prévision de la réouverture samedi des frontières

De nouvelles mesures sanitaires ont été publiées, vendredi, par la compagnie aérienne nationale » Tunisair « , et ce, en prévision de l’ouverture des frontières à partir de samedi 27 juin 2020 et afin d’éviter une seconde vague de contamination au COVID-19.

Selon le communiqué de la compagnie, ces mesures sont applicables sur l’ensemble de vols et jusqu’à nouvel avis. Toutes les équipes de TUNISAIR « sont mobilisées pour offrir un voyage serein « aux clients et veiller au respect des mesures suivantes:

– Le port du masque est obligatoire tout au long du voyage (à l’enregistrement, à l’embarquement, pendant le vol et au débarquement) pour tous les passagers à l’exception des bébés de moins de 2 ans.

– Les passagers sont invités à respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre au comptoir vente, à l’enregistrement et à l’embarquement et des protections en plexiglas sont installées dans la mesure du possible dans les aéroports.

– Le port d’un masque de protection est obligatoire pour le personnel au contact des passagers et pour les membres d’équipage.

-Contrôle de la température : La compagnie peut refuser l’embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

– Bagage en soute et en cabine : Les consignes concernant le nombre et la taille des bagages en cabine et en soute doivent être respectées scrupuleusement. https://urlz.fr/5rsh . Ceci permet de favoriser la stricte application des mesures de distanciation sociale pre?conise?es.

– Les passagers sont invités à limiter leur déplacement en cabine et par conséquent a? demeurer assis a? leur siège pendant tout le vol.

– Le service à bord est réduit afin de limiter les interactions entre les membres d’équipage et les passagers..

– Le débarquement des vols est séquencé par zone en cabine afin de respecter la distanciation physique.

– Filtration de l’air dans les cabines : les avions sont équipés d’un système de filtrage de l’air composé de filtres à particules à haute efficacité (HEPA). Ces filtres HEPA éliminent les contaminants viraux et bactériens, y compris les petits, jusqu’à 0,01 micromètre, garantissant que la qualité de l’air dans les cabines est entièrement conforme aux normes sanitaires.

Pour le nettoyage des cabines et accessoires, Tunisair souligne que la compagnie suit les procédures d’hygiène strictes, précisant que le nettoyage cabine des avions est renforcé quotidiennement, avec de nouveaux protocoles portant sur la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les passagers telles que les accoudoirs, tablettes, ceintures avec des désinfectants agréés.

Enfin, elle rappelle que les passagers sont invités à arriver à l’aéroport quatre heures avant le départ prévu, afin d’avoir le temps de passer les procédures sanitaires et de disposer de suffisamment de temps pour l’enregistrement, le dépôt des bagages et le contrôle de sûreté.

Ainsi pour faciliter les procédures d’enregistrement des départs, les comptoirs seront ouverts 4 heures avant le vol et fermés 1h (60 minutes) avant son départ.

Tunisair indique encore, que la porte d’embarquement ferme 20 minutes avant l’heure de départ du vol et ce dans tous les aéroports de la Tunisie.