Tunisair, devient pour la première fois membre du conseil d’administration de la SITA

La Tunisie représentée par la compagnie aérienne Tunisair devient pour la première fois membre du conseil d’administration de la Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA), en Belgique pour une période de deux années, selon un communiqué publié lundi par le ministère du Transport.Le département ministériel a rappelé l’élection de l’expert tunisiene dans le domaine de la transition numérique et des systèmes informatiques Riadh Dellala au conseil d’administration de la SITA, après une rude concurrence avec Turkish Airlines et Emirates Airline.Raidha Della va représenter les sociétés d’aviation de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient, ce qui permettra à la Tunisie d’être une plateforme numérique pour les sociétés d’aviation et renforcera son positionnement dans le domaine du transport numérique.SITA est une organisation internationale fondée en 1949 qui fournit des services de communications et des services informatiques à l’industrie aéronautique . . Elle dispose de filiales dans plus de 200 pays et 1000 aéroports et emploie près de 4700 personnes dans les quatre coins du monde de plus de 140 nationalités différentes.

