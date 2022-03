Tunisair Express ouvre une nouvelle ligne vers l’Algérie

La compagnie Tunisair Express ouvrira à partir, du 12 mars courant, une nouvelle desserte aérienne au départ de l’aéroport Tunis-Carthage vers celui de Constantine-Mohamed Boudiaf.

Dans un premier temps, le vol sera opéré à raison d’une fréquence par semaine tous les samedis, indique la compagnie dans un communiqué publié mercredi.

L’ouverture par Tunisair Express de cette ligne a pour objectif de consolider les échanges entre les deux pays et de promouvoir le tourisme.

Cette nouvelle ligne internationale vient s’ajouter au réseau de Tunisair Express qui dessert actuellement Malte, Palerme, Naples et Rome au départ de Tunis mais également Tripoli en Libye au départ de Sfax et prochainement au départ de Djerba.