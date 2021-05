Tunisair Express programme 3 vols hebdomadaires vers la Libye, à partir du 6 juin

La compagnie Tunisair Express a annoncé la réactivation de ses dessertes vers la Libye avec 3 vols hebdomadaires entre les aéroports de Sfax-Thyna et Tripoli-Mîtiga, à partir du 6 juin (mardis, jeudis et dimanches).«La remise en place de cette ligne internationale intervient en réponse à la forte demande exprimée à partir de Sfax, notamment celles des hommes d’affaires de la région et de tout le sud de la Tunisie», a précisé la compagnie.Et d’ajouter que «pour la clientèle libyenne, ce vol sur Sfax facilitera les déplacements des voyageurs pour affaires, soins médicaux ou encore pour visites touristiques ou commerciales ».Les dessertes seront assurées par les nouveaux appareils de Tunisair Express de type ATR 72-600 de nouvelle génération avec une durée de vol d’une heure.Cette nouvelle ligne s’ajoute au réseau international de proximité de la compagnie Tunisair Express qui opère par ailleurs sur Malte, Palerme et Naples et bientôt vers d’autres destinations.Par ailleurs, Tunisair Express a fait savoir qu’elle va remettre en place, toujours, à compter du 6 juin 2021, ses vols Tunis-Sfax, à raison de 3 fréquences par semaine les mardis, jeudis et dimanches, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de dynamisation des activités des aéroports nationaux.

- Publicité-