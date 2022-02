Tunisair, je t’aime, moi non plus

Citoyen tunisien acteur de la société civile, et auparavant Conseiller du Ministre au ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et des TIC, Mustapha Mezghani écrivait récemment sur sa page fb, que « quand vous demandez à une agence de voyage étrangère de vous émettre un billet avec transit sur Tunis, et qu’elle refuse en justifiant cela par le fait que Tunisair enregistre tout le temps des retards, et que l’agence se retrouve à devoir gérer ces retards parce que Tunisair abandonne ces voyageurs à eux-mêmes pendant les transits et en cas de retard et ne s’occupe pas de ses passagers.

Tout cela alors que presque toutes les compagnies aériennes au monde ont basé leur business modèle sur les transits et les escales. Sans ça, Emirates, pour ne citer qu’elle, n’aurait jamais existé.

Slim Saïdi, un autre assez grand voyageur de part son travail, lui répondait que « C’est dramatique … N’est-ce pas? La compagnie aérienne ou l’agence de voyage vend au-delà d’un billet, une expérience qui commence par l’achat et fini par la résolution des réclamations … Et que certains partenaires considèrent que tu n’es pas assez fiable pour faire partie de leur expérience est un signal fort.