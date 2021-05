Tunisair : Reprise lundi du vol à destination de Mitiga

La compagnie aérienne « Tunisair » a annoncé la reprise de son vol TU403 à destination de Mitiga (Libye) à partir de lundi, 17 mai 2021, à 14H05 au lieu de 12H10.

S’agissant du vol retour TU404, il aura lieu le lundi 17 mai 2021 à 17H10 au lieu de 16H10, a précisé la compagnie dans un communiqué.

« Tunisair » avait annoncé, le 26 avril 2021, le report de la reprise des vols de passagers vers les deux aéroports libyens de Mitiga et de Benghazi, et ce, en raison de la détérioration de la situation épidémiologique et de la baisse de la fréquence des déplacements des voyageurs entre les deux pays au cours du mois de Ramadan.