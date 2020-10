Tunisie :15 cas de suicide et tentatives de suicide en mois de septembre 2020

La Tunisie a enregistré 15 cas de suicides et tentatives de suicide au cours du mois de septembre 2020, un tiers des victimes étaient des enfants de moins de 15 ans, selon le rapport du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) du mois de septembre 2020, sur « les mouvements sociaux, suicides, violences et migrations ».

Selon le rapport, les hommes ont représenté 80% du total des victimes des actes de suicide et de tentatives de suicide observés.

Le groupe d’âge de 16 à 45 ans a été le plus touché par les actes de suicide et tentatives de suicide, le nombre de victimes parmi ce groupe d’âge, ayant atteint 7 victimes, dont deux femmes.

Les victimes de suicide et tentatives de suicide ont été réparties sur 8 gouvernorats, soit 3 cas respectivement à Tunis et Gafsa, 4 cas à Nabeul et un cas, respectivement, à Kairouan, Jendouba, Bizerte, Sousse et Sidi Bouzid, rappelle la même source.