Tunisie: 30 ans de prison pour consommation de drogue !

Suite à la condamnation de 30 ans de prison à l’encontre de trois jeunes accusés de consommation de cannabis dans un stade de la ville du Kef , le porte-parole du tribunal de première instance du Kef Faouzi Daouedi, a précisé sur Mosaïque fm, que selon l’article 7 de la loi N 52 datant du 18 janvier 1992, la condamnation pourrait atteindre 10 ans pour les consommateurs et le trafic de drogue.

Et d’expliquer que la loi prévoit une peine maximale de 20 ans de prison si l’espace occupé pour la consommation de drogue est public tel que un stade et les établissements, pénitentiaire, sanitaire et culturel.

Le porte-parole a également affirmé que le tribunal n’a fait qu’appliquer les textes de loi.