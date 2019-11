Tunisie/ Aéronautique : Une industrie programmée pour cartonner

La Tunisie vise, dans son plan d’action relatif aux industries aéronautiques, à augmenter, d’ici cinq ans, le nombre des entreprises opérant dans ce secteur, de plus de 50, actuellement, à 150 entreprises.Pour atteindre cet objectif, la croissance des industries aéronautiques est axée principalement sur le développement des ressources humaines, la réduction des inégalités régionales- la majorité des industries aéronautiques étant implantées dans le Grand Tunis- et la réalisation de l’intégration mondiale.

De récentes statistiques du ministère de l’industrie et des PME indiquent que le secteur tunisien de l’aéronautique était composé, en 2004 de 80 entreprises. Elles n’étaient qu’une dizaine à travailler , à l’époque, sur les composants d’avions alors que le nombre d’employés ne dépassait guère les 1300 personnes. Aujourd’hui, on dénombre 17.000 employés dans le secteur. Les exportations du secteur ont atteint 1.500 MD avec une valeur ajoutée de 30%, détaille le ministère de l’industrie et des PME.

Toujours selon la même source, la Tunisie compte 9 aéroports internationaux qui ont accueilli plus de 11,7 millions de passagers en 2019 pour une capacité annuelle de 19 millions de passagers, soit une augmentation de 8% par rapport à 2018 et de 5% par rapport à 2010, l’année de référence.

Il est estimé que le secteur des composants aéronautiques en Tunisie, embryonnaire au départ, pourrait employer 38 mille salariés à l’horizon de 2030. On note également que, 4500 ingénieurs et techniciens supérieurs sont formés annuellement dans le domaine des industries aéronautiques.

Djerba acceuillera la 1ere édition du Salon international de l’aéronautique

L’aéroport de Djerba-Zarzis a été choisi pour accueillir la 1ère édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense ou “IADE Tunisie“ dédié aux marchés africains, et ce du 4 au 8 mars 2020.Environ 250 exposants, une centaine de délégations officielles étrangères et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour cette première édition qui se déroulera sur une superficie de superficie de 15 hectares sur la plateforme aéroportuaire de Djerba. Aussi bien, une centaine d’aéronefs et engins non volants des plus grands opérateurs du domaine seront présentés dans des configurations statiques et dynamiques.

Les journées du 4, 5 et 6 mars, le Salon sera exclusivement ouvert aux professionnels qui auront accès à des conférences, des rendez-vous B2B et B2G, des espaces thématiques leurs permettant d’assister à des démonstrations et des présentations aériennes mais aussi d’appréhender l’ensemble des évolutions du secteur. Ce Salon ambitionne d’être un révélateur d’opportunités d’investissement et de développement aussi bien en Tunisie qu’en Afrique.

Durant les journées du 7 et 8 mars, les sections aéronautiques du Salon ouvriront leurs portes au grand public. Ce sera l’occasion de vulgariser l’aviation en Tunisie, de découvrir les expositions d’aéronefs, mais aussi d’assister à des shows aériens spectaculaires dans le ciel de Djerba…