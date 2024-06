Tunisie/ ‘AFD : Signature de deux crédits de 130 millions d’euros et de deux dons de 7 millions d’euros

Quatre accords de financement ont été signés, mardi , au palais du Gouvernement, entre la Tunisie et ‘Agence française de développement (AFD).

Il s’agit de deux crédits d’une valeur de 130 millions d’euros (environ 436 millions de dinars) et de deux dons d’une valeur de 7 millions d’euros (soit 23,3 millions de dinars) qui concernent les domaines d’appui aux PME et d’assainissement des quartiers populaires ainsi que les domaines de l’éducation et du sport.

Les accords ont été signés par la ministre de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi et le Directeur général de l’AFD, Rémy Rioux.

Le premier crédit d’une valeur de 80 millions d’euros ( soit 268 millions de dinars) sera consacré à l’appui des PME.

Quant au deuxième crédit, d’une valeur de 50 millions d’euros (168 millions de dinars) sera dédié au profit du programme national d’assainissement des quartiers populaires.

S’agissant des dons, le premier d’une valeur de 6 millions d’euros (prés de 20 millions de dinars) sera destiné au soutien de plusieurs projets dans les domaines de l’éducation et du sport alors que le deuxième don de 1 million d’euro(3,3 millions de dinars) sera consacré à l’appui technique du projet d’assainissement des quartiers populaires.

