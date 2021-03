Tunisie-BAD : Vers le renforcement de la coopération dans le domaine des industries pharmaceutiques

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD) dans le secteur des industries pharmaceutiques a été au cœur d’une réunion en visioconférence tenue, mardi, entre le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement Ali Kooli et le président de la Banque, Akinwumi Adesina.

Les deux responsables ont convenu de capitaliser sur l’expérience de la Tunisie dans les industries pharmaceutiques pour en faire un pôle régional dans ce domaine.

Ils ont à ce titre souligné l’importance pour le secteur privé tunisien de participer au Forum pour l’investissement en Afrique, qui se tiendra en octobre 2021, à Johannesburg, et qui se focalisera sur les opportunités d’investissement et de coopération dans le secteur des industries pharmaceutiques.

Kooli a, à cette occasion, exprimé l’attachement du gouvernement tunisien à renforcer son partenariat avec la BAD notamment, durant cette période qui connait le lancement de programmes de réformes, visant à augmenter le rythme de la croissance et à améliorer la compétitivité de l’économie nationale et les conditions sociales dans le pays.

Adesina a, pour sa part, affirmé l’engagement de la BAD à poursuivre son soutien à la Tunisie et à accompagner ses programmes de réformes, dans ce contexte marqué par les répercussions économiques de la pandémie du coronavirus.