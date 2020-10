Tunisie-Canada: Examen de la coopération bilatérale

Thouraya Jeribi, ministre chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, a eu, mardi, un entretien avec l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau, axé notamment sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer.

Selon un communiqué, l’entrevue a porté sur les plans d’action ayant trait à la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile, les partis politiques et les droits de l’homme. Les engagements faits sur les plan international et régional notamment notamment en ce qui concerne la présentation des rapports nationaux et le suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homm., ont été à l’ordre du jour.

A cette occasion, la ministre a souligné que son département se penche actuellement sur l’élaboration d’un plan d’action dans le cadre d’ une approche participative associant des structures gouvernementales et organisations de la société civile, pour contribuer à lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19.

Pour sa part, le diplomate canadien s’est félicité de la coopération établie avec le ministère chargé de la Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, formant le vœu de voir ce partenariat se développer davatange.