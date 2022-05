Examen des domaines de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Egypte, notamment dans l’industrie alimentaire

L’examen des domaines de la coopération entre la Tunisie et l’Egypte, notamment dans l’industrie alimentaire a été au centre d’une rencontre tenue mercredi à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, Neila Nouira Gongi et une délégation d’hommes d’affaires égyptiens, présidée par le président de l’Union générale de la chambre commerciale égyptienne, Mohamed Abdel Fateh Al Masri et le Président de la Chambre mixte tuniso-égyptienne, Abdel Alim Naouara, ainsi que deux membres du bureau exécutif de l’UTICA et des hommes d’affaires tunisiens.

Plusieurs propositions pour la réalisation de projets communs dans les domaines des dattes, de l’huile d’olive, des engrais, de la pétrochimie, et de la figue de barbarie, ont été présentés lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des réunions de la 17e édition de la commission mixte tuniso-égyptienne (les 12 et 13 mai courant).

Les intervenants ont exprimé la volonté commune de deux pays de renforcer la coopération, de créer une plateforme tuniso- égyptienne d’échanges commerciaux vers les marchés africains, et de développer le partenariat dans le domaine des médicaments et des énergies renouvelables.

La ministre a souligné l’importance d’accélérer la coopération industrielle, les échanges commerciaux et de promouvoir les investissements qui demeurent en deçà des ambitions, mettant l’accent sur le souci du gouvernement et des hommes d’affaires tunisiens d’intensifier les opportunités d’investissement et assurer toutes les conditions pour leur concrétisation.

Elle a mis l’accent sur les potentialités importantes que recèlent les deux pays dans le domaine industriel ainsi que sur les compétences et les ressources humaines disponibles, ce qui va aider à renforcer la coopération économique bilatérale dans les différents domaines.