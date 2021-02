Tunisie-Canada: Séjour à l’hôtel obligatoire pendant ce nombre de jours !

Les passagers se rendant à Montréal devront réserver, avant leur départ, pour 3 nuitées dans un hôtel autorisé par le gouvernement du Canada, à compter du 22 février 2021, a annoncé, lundi, le transporteur national Tunisair.

Les voyageurs tunisiens devront aussi se renseigner auprès des autorités compétentes pour plus de détails sur les conditions d’entrée au Canada.

Le gouvernement du Canada, avait annoncé le 29 janvier 2021, des mesures de quarantaine renforcées en plus de l’exigence de dépistage avant le départ déjà en vigueur.

A moins d’y être exemptés, tous les voyageurs aériens qui arrivent au Canada devront subir un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et réserver un séjour de trois nuits dans un hôtel en attendant les résultats de ce test, lit-on sur le site du gouvernement canadien.

