Tunisie-Chine : 60 ans à l’aune d’une solide et fructueuse coopération

Le 10 janvier 1964, la Tunisie et la Chine établissaient des relations diplomatiques dont est célébré actuellement le 60 ème anniversaire. Les deux pays ont pris soin de donner une dimension et éclat particulier à cet événement marqué par la visite en Tunisie du ministre chinois des Affaires étrangers Wang Yi.

A cette occasion, il a été procédé à l’inauguration par le ministre chinois et son homologue tunisien Nabil Ammar, de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, ce « phare scientifique » qui reflète le souci de promouvoir le rendement de la diplomatie tunisienne, et constitue un pont de communication avec les pays frères et amis, par le renforcement de la coopération entre les établissements de formation diplomatique à travers le monde, a souligné le ministre tunisien des AE.

Son homologue chinois, pour sa part, a affirmé la volonté commune de consolider les relations bilatérales, soulignant que le futur commun de l’humanité et l’interdépendance des intérêts exigent des Etats de dépasser les divergences et de s’ouvrir sur la multipolarité mondiale et la mondialisation économique durable.

En fait, depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 6 décennie, , la coopération bilatérale sino-tunisienne ne fait que prospérer et se développer d’une année à l’autre pour s’étendre de plus en plus à plusieurs secteurs et domaines qualifiés par les Tunisiens de vitaux.

Hormis l’appui louable et les efforts consentis par la Chine pour aider la Tunisie à surmonter la COVID-19, la coopération entre les deux pays date de plus longtemps, particulièrement dans le domaine de la santé. Elle remonte en effet à 1973, avec une première mission médicale chinoise envoyée en Tunisie. Depuis lors, pas moins d’un millier de médecins et de spécialistes chinois ont travaillé en Tunisie dans des spécialités comme la chirurgie générale, la gynécologie obstétrique, la radiologie, la pédiatrie, l’orthopédie, l’acupuncture, la cardiologie ou encore l’ophtalmologie.

En 50 ans, quelque 27 équipes médicales, composées de 1.153 médecins, ont été envoyées en Tunisie, veillant à fournir des services médicaux à des millions de Tunisiens. En 1994, la Chine a contribué à la création du premier centre de traitement d’acupuncture du monde arabe en Tunisie, en l’occurrence celui au sein de l’hôpital de La Marsa.

Du côté de la technologie et l’innovation, le programme Seeds for the Future (Des graines pour l’avenir) lancé par la société Huawei et son académie de technologie numérique constitue l’un des fruits les plus évidents, d’après des observateurs locaux, de la réussite de la coopération sino-tunisienne dans ce secteur vital pour la Tunisie qui parie sur sa transition numérique et technologique.

Une coopération diversifiée

La coopération entre Beijing et Tunis s’est davantage diversifiée pour toucher d’autres secteurs, à savoir celui du sport et jeunesse. Dans ce sens, outre le Centre sportif Menzah 6, construit par la Chine, un autre centre sportif et culturel à Ben Arous, dans la banlieue sud de la capitale, a récemment été livré aux autorités tunisiennes par son constructeur chinois. Réalisé dans le cadre d’un partenariat sino-tunisien, il occupe une superficie couverte de 15.500 mètres carrés.

Le 25 octobre dernier, une équipe de scientifiques chinois est arrivée en Tunisie pour mener, conjointement avec des experts tunisiens, une campagne d’un mois renouvelable de fouilles d’un site archéologique à Ben Arous. Il s’agit d’une initiative, selon le ministère tunisien de la Culture, qui représente un nouvel élan et une première historique dans l’histoire de la coopération archéologique entre les deux pays.

Le potentiel d’échange et les perspectives de partenariat entre la Tunisie et la Chine montrent une possibilité de réaliser des exportations tunisiennes additionnelles estimées à plus de 200 millions de dollars (600MD), soit 4 fois plus la valeur des exportations actuelles.

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine a enregistré une hausse de 12,5% pour atteindre environ 763 millions de dollars américains durant la période allant de janvier à avril 2023, la Chine s’étant hissée au rang de quatrième partenaire commercial de la Tunisie après la France, l’Italie et l’Allemagne.

Jusqu’en 2019, la Chine représentait le marché asiatique le plus important pour le tourisme tunisien, puisque le nombre de touristes chinois ayant visité la Tunisie a atteint 32 000 visiteurs. Les flux touristiques chinois ont été interrompus en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, alors que le ministère du Tourisme s’emploie à restaurer ce marché, notamment suite à la décision chinoise de réinscrire la Tunisie parmi les destinations officiellement reconnues pour les touristes chinois en août 2023 et à l’acceptation de la Tunisie, sur une demande de la partie chinoise, de réactiver l’exemption des touristes chinois du visa d’entrée en Tunisie.