Tunisie-Composants automobile : Les exportations s’élèvent à 2,5 milliards d’euros

La Tunisie s’emploie à développer davantage le secteur des industries électroniques en augmentant les investissements dans le secteur des composants automobiles et aéronautiques et la fabrication d’appareils électroniques.

Selon les derniers chiffres et indicateurs disponibles, le secteur des composants automobiles en Tunisie a enregistré des résultats significatifs au cours de l’année 2021, la valeur de ses exportations atteignant l’équivalent de 2,5 milliards d’euros.

Notre pays occupe la deuxième place en Afrique dans le domaine de l’exportation de pièces et composants automobiles vers l’Union européenne, et ce secteur est considéré comme l’une des activités mécaniques et électriques les plus importantes de notre pays, car il a connu un développement rapide et un saut qualitatif dans le domaine technologique.